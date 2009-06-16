Презентація програми візиту Патріарха Кирила до України

26 червня о 10:30 в УНІАН (Київ, Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція на тему «Графік перебування Предстоятеля РПЦ Кирила в Україні 27 липня – 5 серпня». У прес-конференції візьмуть участь: керуючий справами Української Православної Церкви архієпископ Білоцерківський і Богуславський Митрофан, голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ архімандрит Кирилo (Говорун), прес-секретар Предстоятеля УПЦ протоієрей Георгій Коваленко. Вхід за редакційними посвідченнями.

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