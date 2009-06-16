Тігіпко дав слово честі, що до першого туру дійде

Екс-радник прем’єр-міністра України Сергій ТІГІПКО обіцяє передчасно не знімати свою кандидатуру на користь іншого кандидата на виборах Президента України.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Я вам даю слово честі, що я дійду до першого туру виборів”, – сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що після проведення першого туру перед кожним громадянином знову постане вибір: кого підтримати. За його словами, “всі розмови про технічного кандидата – це все минеться, це все вторинне”.

Разом з тим, С.ТІГІПКО відмовився сказати, кого з кандидатів він готовий підтримати у другому турі президентських виборів у разі своєї поразки ще в першому турі. За його словами, сьогодні нікому не відомо, хто вийде в другий тур.

Відповідаючи на запитання, хто увійде до його виборчої команди, С.ТІГІПКО сказав, що об’єднає професіоналів, які готові працювати на користь країни. Він зазначив, що для нього є три основні критерії для відбору людей для спільної роботи: патріотизм; інтелігентність та моральність; компетентність.

Також С.ТІГІПКО зауважив, що готовий зосередитись на боротьбі з корупцією в країні. Він наголосив, що сьогодні не порушено жодної серйозної кримінальної справи за корупційні діяння, а це свідчить про те, що відповідні державні органи працюють неефективно. У такому разі, за словами С.ТІГІПКА, “там, де не можуть впоратись генерал-полковники, мають приходити полковники”.