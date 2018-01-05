Затриманий екс-"міністр" Криму створив схему з виманювання українських паспортів на півострові

Затриманий в Києві колишній міністр охорони здоров’я т. зв. "Республіки Крим" Петро Михальчевський був одним з тих, хто створив схему з вилучення у місцевих мешканців українських паспортів.

За даними телеканала "Прямий", «екс-міністр» переховувався майже на околиці Києва, у багатоповерхівці. Просто зараз співробітники СБУ проводять у нього обшуки.

Зазначається, Михальчевський отримав свою посаду в окупаційній адміністрації Криму ще у березні 2014 року, після анексії півострова. Втім, «міністром» він пробув лише декілька місяців.

Згодом його було знято з посади. Це було пов’язано з його некомпетентною роботою: мова йшла про те, що він нібито вимагав за медпослуги гроші із мешканців Автономної Республіки Крим.

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"Що цікаво: власне, цю людину, Петра Михальчевського, називають однією з тих людей, що придумав дуже цікаву схему, як же виманити у українців українські паспорти. Він обіцяв, що усі отримають безкоштовні медичні поліси, але для цього необхідно обов’язково отримати російське громадянство і російський паспорт", - розповів кореспондент.

Як повідомляв УНІАН, в Києві затримали екс-"міністра" охорони здоров'я анексованого Криму.