В Одесі закриють генконсульство Білорусі

Генеральне консульство Білорусі в Одесі буде закрито.

Як повідомляє прес-служба Ради Міністрів Білорусі, дипломатичне представництво закривається у зв'язку з постановою уряду Білорусі від 4 січня 2018 року.

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Генконсульство має бути закрите до 23 лютого. Міністерству закордонних справ доручено вжити необхідних заходів щодо закриття генконсульства.

Постанову Ради Міністрів від 9 березня 2011 року №288 «Про відкриття генерального консульства Республіки Білорусь в Одесі (Україна)» визнано такою, що втратила чинність.

У диппредставництві, розташованому в Лермонтовському провулку, УНІАН підтвердили інформацію про його закриття. Генеральне консульство Республіки Білорусь в Одесі працювало в місті з 2011 року.