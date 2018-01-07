У Стокгольмі біля станції метро стався вибух - ЗМІ
13:54, 07 січня 2018Політика
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Внаслідок вибуху одна людина отримала серйозні поранення.
Ілюстрація / REUTERS
У Стокгольмі стався вибух біля станції метро. Згідно з інформацією, вибух стався на станції метро Varby gard, розташованій в муніципалітеті Хаддінг.
Про це повідомляє місцевий телеканал TV2. Зокрема повідомляється, що внаслідок вибуху одна людина отримала серйозні поранення.
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Раніше стало відомо, що через вибух на складі піротехніки в Мексиці загинули 4 людини.
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