Заохотити Росію виконувати "Мінськ" слід поетапним скасуванням санкцій - голова МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель висловився за початок поетапного скасовування санкцій ЄС проти Росії за умови тривалого перемир’я на Сході України.

Про це він заявив під час виступу на прийомі в Східному комітеті німецької економіки в Берліні, пише Deutsche Welle з посиланням на dpa.

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"Якщо Російська Федерація готова це робити, вона має за це щось отримати", - сказав Ґабріель.

Ідею про одномоментне скасування всіх санкцій проти Росії лише за умови стовідсоткового виконання мінських домовленостей він назвав "відірваною від реальності".

На користь ідеї поетапного скасування Ґабріель навів аргумент, що санкції запроваджувалися також поетапно.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Європейський Союз формально затвердив рішення ще на півроку продовжити чинність економічних санкцій проти Росії через її агресію стосовно України.

Довідка УНІАН. У 2014 року ЄС запровадив проти РФ економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції до виконання Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку. Термін дії чинних обмежувальних заходів спливає 31 січня 2018 року.