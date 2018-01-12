Медведчука збираються внести в санкційний список США - нардеп

Народний депутат фракції "Блок Петра Порошенко", секретар Комітету Верховної Ради з національної безпеки і оборони Іван Винник заявив, що США внесуть в новий санкційний список лідера громадського руху "Український вибір" Віктора Медведчука.

"З обґрунтованих джерел, між іншим, стало відомо, що Медведчука Сполучені Штати вносять в санкційний список у зв'язку з російською агресією проти України", - сказав Вінник в ефірі телеканалу "112. Україна" у п'ятницю, 12 січня, пише ZN.UA.

Він зазначив, що підтвердження від офіційних осіб його зустрічей з Путіним тільки шкодить Медведчуку.

Зазначимо, що сьогодні прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков підтвердив, що президент РФ Володимир Путін провів зустріч з лідером українського громадського руху "Український вибір - Право народу" Віктором Медведчуком.

Читайте такожМінфін США готується оприлюднити список "олігархів Путіна" у найближчому майбутньому

"Я можу підтвердити, що така зустріч була", - сказав Пєсков журналістам у п'ятницю, зазначивши, що Медведчук займається гуманітарними питаннями, в тому числі є одним з ініціаторів та активних виконавців обміну утримуваними особами, і що він "неодноразово обговорював ці теми безпосередньо з президентом".

Зазначимо, що Міністерство фінансів США заявило, що активно працює над розширенням списку російських компаній і фізичних осіб, до яких застосовуватимуться санкції згідно з указом президента США Дональда Трампа.