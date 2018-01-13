РосЗМІ показали на відео кораблі в Криму, які Путін хоче повернути Україні

У мережі показали стан українських військових кораблів в окупованому Криму, які президент Росії Володимир Путін запропонував повернути Україні.

Відповідні кадри оприлюднив російський телеканал Зірка.

Так, на записах можна побачити морські тральщики "Чернігів" та "Черкаси", а також підводний човен "Запоріжжя" та рятувальне буксирне судно "Кременець".

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На відео видно, що за роки анексії українська техніка неабияк занепала і знаходиться в жалюгідному стані. На деяких судах з'явилася іржа і облізла фарба.

Нагадаємо, у четвер, 11 січня, під час зустрічі з російськими журналістами президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий повернути українську військову техніку з окупованого Криму.

У свою чергу, чинний командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що питання про повернення техніки з окупованого Криму буде вирішувати керівництво України.