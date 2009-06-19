Литвин - про практику Кабміну: їздив на велосипеді - будеш міністром

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що в парламенті ні з ким не має наміру об`єднуватися в коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на зустрічі з жителями Шахтарська Донецької області.

Відповідаючи на запитання про те, з ким він хоче об`єднатися в коаліцію, В.ЛИТВИН сказав: «Чесно скажу – ні з ким», і пояснив: «Ось краще з людьми утворити коаліцію, тоді отримаєш результат. А для того, щоб з кимось об`єднатися, поділити те, що в країні ще залишилося... Це гарна ідея. А потім що далі? Як в очі людям дивитися?».

За словами спікера, він пропонував лідерові Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ та прем`єр-міністрові, лідерові БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО позначити повноваження та відповідальності. «Тому я казав і пропонував, у мене проходили зустрічі і з ТИМОШЕНКО, і з ЯНУКОВИЧЕМ. Я казав: давайте конкретно скажемо, які завдання вирішуватимемо – перше, десяте, а потім скажемо, що для виконання таких-то завдань потрібні такі-то повноваження, а потім скажемо, хто публічно реалізовуватиме ці повноваження», - розповів В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що обумовлював процес підбору кадрів в уряд. «Треба взяти людину й публічно сказати, що це не за квотою людина, а та, яка знає, що таке, умовно кажучи, шахта, що таке ділянка, що таке місто, що таке район, що таке область. І він буде міністром. А в нас так: з грязі – в князі. І кажуть, що я міг би очолювати технічне міністерство, тому що я в дитинстві їздив на велосипеді... Це смішно, якби не було так прикро», - сказав голова ВР, додавши, що від цієї практики «треба відмовитися».