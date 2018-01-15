У Лаврова розповіли про розмову із Клімкіним щодо виходу Росії з СЦКК

Очільники МЗС України Павло Клімкін і Росії Сергій Лавров обговорили ситуацію навколо Спільного центру контролю та координації припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі (СЦКК).

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Про це УНІАН повідомили в МЗС РФ за підсумками телефонної розмови очільників зовнішньополітичних відомств двох країн.

«Обговорено питання сприяння реалізації положень мінського «Комплексу заходів» від 12 лютого 2015 року, зокрема з урахуванням ситуації, що склалася навколо Спільного центру координації та контролю після виведення з нього російських військовослужбовців у зв'язку зі створеними неприйнятними умовами для їх роботи», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що окрему увагу було приділено російській ініціативі про створення місії ООН з охорони СММ ОБСЄ на Донбасі.

При цьому в повідомленні наголошується, що переговори проводилися в «контексті внутрішньоукраїнського врегулювання».

Як повідомляв УНІАН, Клімкін за підсумками цієї розмови зазначив, що розмовляв з Лавровим про звільнення українських заручників і політичних в'язнів, а також про формат можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу. «Позиції дуже далекі, але ми повинні працювати далі», - повідомив міністр.