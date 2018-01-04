Голова МЗС Німеччини: по миротворцях на Донбасі можуть домовиться ще до виборів у Росії

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель сподівається, що Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй вдасться прийняти рішення про розміщення миротворчих сил на Донбасі до проведення виборів президента Російської Федерації, які заплановані на 18 березня в день річниці окупації Криму Росією.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Климкиным.

"Мені б хотілося, щоб забезпечення надійного перемир'я не залежало від виборів у Росії, і сподіваюся, що нам вдасться прийняти реалістичний і належний мандат місії ООН ще до виборів у Росії", - підкреслив Габріель.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначає, що Росія може вдатися до військових провокацій під час підготовки до виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму, які пройдуть в чергову річницю окупації півострова 18 березня.