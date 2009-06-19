До 2030 року в Україні може лишитися тільки 30 мільйонів людей?

До 2030 року в Україні може лишитися 30 мільйонів осіб, якщо медична галузь лишатиметься на такому “катастрофічному рівні”.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЕЄВА, посилаючись на прогнози Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо демографічної ситуації в нашій країні.

За її словами, середня тривалість життя українців на 15 років менша, ніж в Європі.

“З 1997 ми не можемо перемогти епідемію туберкульозу, а за кількістю хворих на хіміорезистентний туберкульоз, який не піддається лікуванню, наша країна перебуває на 1-му місці", - розповіла Т.БАХТЕЄВА. "Більше мільйона людей стоять на обліку з приводу онкологічних хвороб, близько ста тисяч онкохворих щороку помирають. Водночас 70% усього медичного обладнання зношено,” – наголосила народний депутат.

Для виправлення ситуації, на її думку, фінансування медичної галузі має бути не менше 5% від ВВП.

“Всесвітня організація охорони здоров’я дає чіткі критерії щодо фінансування медицини – воно має бути не менше 5% від ВВП. Якщо відсоток нижчий, вважають, що цієї галузі в країні немає. Українська медицина сьогодні фінансується лише на 2,7% від ВВП, з яких 85% іде на заробітну плату медичним працівникам”, – сказала Т.БАХТЕЄВА.

Вона також звернула увагу на недостатнє фінансування державних національних програм.

“В Україні прийнято 25 національних програм, з яких працюють лише 7, а фінансуються вони лише на 30-40%. Якби вони усі працювали, ми б не говорили сьогодні про негативну демографічну ситуацію, про високий рівень смертності та високі показники захворюваності українських підлітків - до 15 років наші дівчата і юнаки мають по 3-4 хронічні хвороби”, – повідомила Т.БАХТЕЄВА.

Вона вважає, що відповідальність за негативні тенденції в українській медицині лежить на Міністерстві охорони здоров’я, яке “не докладає жодних зусиль”.

“Міністра охорони здоров’я не буває на засіданнях Комітету ВР з питань охорони здоров’я, натомість присилаються начальники департаментів МОЗ, які працюють лише кілька місяців, а раніше курували фінансування сільського господарства”, – відзначає Т.БАХТЕЄВА.