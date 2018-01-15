Екс-командувач ВМС розповів, як потрібно повертати техніку з окупованого Криму

Українській владі не слід приймати пропозицію російського президента Володимира Путіна про повернення військової техніки з анексованого Криму, поки вона не буде підкріплена міжнародними гарантіями.

Таку думку висловив командувач Військово-морськими силами України в 2014-2016 роках Сергій Гайдук, повідомляє Крим.Реалії.

«Російська сторона вже не раз доводила свою ненадійність. Україна подала позови в міжнародні інстанції щодо втраченого під час анексії майна – ось це найголовніше. Взагалі, потрібно зрозуміти, скільки коштуватиме модернізація або утилізація цієї техніки, хто це буде робити, де брати запасні частини, чи є готові фахівці і так далі. Але в будь-якому випадку всерйоз говорити про повернення можна тільки з чіткими юридичними обґрунтуваннями на міжнародному рівні», – зазначив Гайдук.

Читайте такожВ МОУ заяву Путіна про повернення техніки з Криму назвали передвиборчою кампанією

Як повідомляв УНІАН, 11 січня Путін заявив, що Росія готова передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму. «Користуючись нагодою ... хочу сказати, ми готові продовжити цей процес: готові передати військові кораблі Україні, які в Криму ще є, готові передати авіаційну техніку, бронетехніку. Щоправда, вона вся в такому жалюгідному стані, але це вже не наша справа, вона в такому практично і була, за ці роки ніким не обслуговувалася, звичайно», - сказав Путін на зустрічі з керівниками російських ЗМІ та інформагентств. За його словами, йдеться про десятки бойових кораблів і літаків.

Після окупації Криму в 2014 році Росія почала передавати Україні захоплену техніку, однак після вторгнення на Донбас така передача була припинена.

За словами тодішнього заступника міністра оборони РФ Анатолія Антонова, оборонне відомство РФ призупинило передачу Україні озброєння і військової техніки з Криму. На той момент було передано 389 одиниць бронетехніки, у тому числі вісім вертольотів і три бойових кораблі.

5 липня 2014 року в МЗС РФ заявили, що РФ припинила передачу Україні озброєнь і техніки з Криму до «повного припинення українським силовиками бойових дій».

Насьогодні у Криму залишилися 17 кораблів, катерів і суден, у тому числі 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», корабель управління «Славутич», протичовнові корвети «Тернопіль» та «Луцьк», морські тральщики «Черкаси» та «Чернігів», великий підводний човен «Запоріжжя», рятувальний буксир «Кременець» та інші.