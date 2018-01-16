У НАТО пояснили, чого має досягти Україна перед переходом до стандартів Альянсу

Голова Представництва Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Україні, директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Александер Вінніков заявляє, що процес реформування сектору безпеки і оборони в Україні в контексті втілення стандартів Альянсу все ще не став незворотнім.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на круглому столі «Загроза безпеки України та інших країн «Східного партнерства». Чим можна відповісти».

«Україна поставила для себе дуже амбіційну мету, яка полягає у тому, щоби втілити стандарти та принципи НАТО до 2020 року. Це дуже амбіційна мета. Ми тут для того, аби допомогти Україні на цьому шляху. Ми вважаємо, що реформи, коли з 2014 року були досягнуті значні результати у секторі безпеки і оборони, все ще не набули незворотнього характеру. І більше уваги необхідно зосередити, аби зробити ці реформи систематичними та всеосяжними", - наголосив Вінніков.

У цьому зв'язку дипломат сказав, що ключова реформа, яку Альянс допомагає Україні здійснити, полягає у втіленні цивільного контролю та демократичного нагляду над інституціями у сфері безпеки і оборони. Також він звернув увагу на важливість покращення міжвідомчої співпраці між інституціями у секторі безпеки і оборони.

"Тому, перед тим, як перейти до стандартів НАТО, Україна повинна досягти уніфікованих українських стандартів для її органів у сфері безпеки і оборони", – зазначив Вінніков.