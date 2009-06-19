Тимошенко зустрілася з Черномирдіним

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО провела зустріч з радником Президента Російської Федерації, спеціальним представником Президента РФ з питань економічної співпраці держав-учасниць СНД, колишнім Надзвичайним та Повноважним Послом Росії в Україні Віктором ЧЕРНОМИРДІНИМ з нагоди завершення його дипломатичної місії в Україні.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, глава уряду подякувала В.ЧЕРНОМИРДІНУ за особистий вагомий внесок у розвиток україно-російських двосторонніх відносин та за плідну багаторічну дипломатичну діяльність.