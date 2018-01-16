Філе осетра за 300 гривень й сьомга за 154: з'явилися свіжі фото меню Ради

Відвідувачам їдальні у Верховній Раді України пропонують філе осетра майже за 300 гривень й сьомгу за 154 гривні.

Відповідний цінник сфотографував фотокореспондент "Апострофа" Олександр Гончаров.

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Варто зазначити, що у парламентській їдальні також представлений широкий асортимент страв за цілком прийнятними цінами. Зокрема, ціна салату з моркви - 10 гривень, з буряка - 13 гривень, капусти - 16 гривень, "Цезар" - 31 гривня, салат "Царський" - 64 гривні.

Голубці з м'ясом та рисом коштуватимуть 51 гривню, свинячі котлети - 43 гривні, вареники з м'ясом - 49 гривень, відбивні - 54 гривні, лосось запечений - 129 гривень.

Як повідомляв УНІАН, серед найпопулярніших страв у їдальні українського парламенту - червоний борщ з пампушками, грибна юшка і котлети.