Борщ та котлети: їдальня Ради назвала найпопулярніші страви та їх ціни (фото)

Серед найпопулярніших страв у їдальнях парламенту - червоний борщ з пампушками, грибна юшка та котлети.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам під час заходу в рамках дня відкритих дверей їдальні повідомив директор підприємства Микола Бобренко.

Захід з метою ознайомлення з роботою парламентської їдальні проходив у приміщенні за адресою: вулиця Садова, 3, на першому поверсі. Журналісти мали змогу ознайомитися із запропонованими стравами та цінами на них, а також поспілкуватися з директором підприємства.

Серед найпопулярніших страв у їдальнях парламенту Бобренко назвав червоний борщ з пампушками, грибну юшку. "На друге часто беруть звичайні котлети з курятини, телятини і змішаного фаршу", - сказав він.

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В їдальні, розташованій в самій будівлі Верховної Ради, де часто обідають депутати й представники іноземних делегацій, в меню можна зустріти і червону рибу, відповідно і ціна обіду тут може бути більшою.

Директор підприємства запевнив, що не буває такого, аби за день не була розкуплена вся приготовлена їжа.

Щодо меню, він підкреслив, що воно змінюється майже щодня. Загалом у меню підприємства є до 300 страв, які змінюють одна одну.

“Меню розробляє заввиробництвом разом із технологом, за моєї участі, за участі заступника директора з виробництва”, - пояснив Бобренко.

На питання, чи до нього ніколи не зверталися зі скаргами на якість їжі, директор підприємства наголосив, що на його досвіді такого не було.

Середній рахунок під куполом ВР, за словами директора підприємства, - 60 грн, а якщо йдеться про “повний комплекс”, - то до 100 грн.

“Алкоголь в їдальнях ВР продавати заборонено вже кілька років”, - додав Бобренко.

Щодо цінової політики він зауважив, що на неї впливає багато чинників, зокрема, цінова політика постачальників та в країні загалом.

“На собівартість впливає дуже багато чинників, одним із яких є податки”, - сказав Бобренко.

За його словами, державне підприємство “Їдальня Управління справами Апарату Верховної Ради України” за 9 місяців 2017 року сплатило до державного бюджету України 3 млн 319 тис. грн податків.

Бобренко пояснив, що загалом на підприємстві є два виробництва: на цій локації та на Садовій, 3а.

“Ці два виробництва забезпечують загалом всі обсяги підприємства в цілому”, - сказав Бобренко.

Він також додав, що штат підприємства складає 110 осіб, з яких кухарів — 60-65.

За словами Бобренка, у середньому в день саме цю їдальню (на першому поверсі Садової, 3) відвідує до 300 людей, а в пленарний тиждень - вдвічі більше.