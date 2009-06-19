Експерт: рейтинг Яценюка більше не зростатиме

Політичні експерти вважають, що особистий рейтинг народного депутата, лідера «Фронту змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА як кандидата у президенти досяг свого максимального значення і подальше зростання є малоімовірним.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив президент аналітичного центру “Відкрита політика” Ігор ЖДАНОВ.

Він зазначив, що рейтинг А.ЯЦЕНЮКА стабілізувався на рівні 10-12% і більше не зростає.

“Він (А.ЯЦЕНЮК - УНІАН) вибрав свій електорат, тому що пройшло певне заміщення фігури ЮЩЕНКА на фігуру ЯЦЕНЮКА в очах певної частини “помаранчевого електорату”, - сказав І.ЖДАНОВ.

За його словами, якщо подивитися на результати партії “Наша Україна” на парламентських виборах 2007 року, то це 14%. Тобто, констатував політолог, А.ЯЦЕНЮК “фактично вибрав своє”, оскільки ще 2% підтримки виборців, додав він, залишилось у Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Експерт вважає, що, з огляду на такі показники, у першому турі виборів глави держави лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та А.ЯЦЕНЮК будуть змагатися “саме за цей ”помаранчевий електорат”.

За словами І.ЖДАНОВА, подібна боротьба за голоси одних і тих же виборців “напевно, карма помаранчевих”.

Він додав, що “у біло-голубих (Партії регіонів - УНІАН) є єдиний лідер, він і залишається єдиним – це Віктор ЯНУКОВИЧ”. А серед “помаранчевих”, за словами експерта, “завжди існувала конкуренція – раніше вона була між ЮЩЕНКОМ і ТИМОШЕНКО, зараз між ТИМОШЕНКО і ЯЦЕНЮКОМ”.