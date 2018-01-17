В НФ закликають припинити маніпуляції навколо законопроекту про деокупацію Донбасу

Припинити маніпуляції навколо законопроекту про деокупацію, який розглядає парламент, закликав керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

Він зазначив, що після початку розгляду законопроекту в сесійній залі учора в російських та українських прокремлівських ЗМІ розпочалися відверті маніпуляції, які також підтримують і деякі українські політики.

"Одна з них, що вчора нібито не проголосували за поправку, якою визнається ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Хочу трохи освіжити пам'ять цих політиканів. 27 січня 2015 року ми вже проголосували постанову Верховної Ради, де визнається ЛНР/ДНР терористичними організаціями", - наголосив керівник фракції.

Він підкреслив, що в законопроекті №7163, який зараз розглядається, вже є норма про статус цих так званих "республік".

"Найважливіше просто почитати даний законопроект, в якому передбачається, що ЛНР/ДНР визнаються структурними підрозділами окупаційного режиму, які працюють в інтересах держави-агресора. Годі маніпулювати та годувати нашу країну різними сміттєвими фейками", - заявив Бурбак.

Також керівник фракції "Народний фронт" зазначив, що це створює для ЛНР і ДНР та Росії зовсім інші, значно серйозніші, правові наслідки.

Він вкотре наголосив, що фракція "Народний фронт" голосуватиме за законопроект у другому читанні в редакції комітету, де були враховані поправки і від фракцій.

"Головне завдання документа - визнати Росію державою-агресором і притягнути її до відповідальності в міжнародних судах. За те, що вона чинить на тимчасово окупованих територіях", - наголосив Бурбак.

Він підкреслив, що деякі політичні сили свідомо затягують процес прийняття законопроекту, вимагаючи голосувати одні й ті ж поправки, і виконують замовлення держави-агресора.

"Під час новорічних свят, під час дзвонів на Кремлівських курантах, під час олів'є і шуб вони отримали завдання провалити даний документ", - наголосив керівник фракції.

Він вкотре закликав народних депутатів, не зважаючи на належність до фракцій і груп, підтримати законопроект про деокупацію.