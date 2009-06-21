Коаліціада з БЮТ відштовхнула від регіоналів Донецьку область - експерт

Спроба створення коаліції з Блоком Юлії Тимошенко незабаром після акцій протесту проти політики прем’єр-міністра відштовхнула від Партії регіонів частину виборців Донецької області.

Таку думку в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» висловив завідуючий кафедрою політології Донецького національного університету Микола ПРИМУШ.

На його переконання, у вірогідному зниженні свого рейтингу винна безпосередньо Партія регіонів, яка останнім часом проводила достатньо непослідовну політику.

«Тут є провина самої Партії регіонів. Багато виборців відштовхнула її невиразна і непослідовна політика: спочатку мітинги і акції протесту проти Тимошенко, потім раптом - «коаліціада»… Зараз складно прогнозувати, віддадуть комусь іншому свої голоси ті, хто розчарувався в регіоналах, або не віддадуть нікому, але те, що відсоток «протестного електорату» може виявитися значним, очевидно вже сьогодні», - стверджує М.ПРИМУШ.

Серед можливих кандидатів, які можуть спробувати привернути частину протестного електорату Донецької області, політолог назвав Юлію ТИМОШЕНКО, Арсенія ЯЦЕНЮКА і Володимира ЛИТВИНА.

«Наприклад, Юлія Володимирівна перед останніми виборами часто приїжджала в Донецьку область, проводила тут достатньо багато часу, зустрічалася з людьми, і це принесло свої плоди - 5–6% Партія регіонів тоді недолічилася», - відзначає політолог.

При цьому найбільш вірогідним М.ПРИМУШ вважає перетікання голосів електорату ПР до голови парламенту В.ЛИТВИНА.