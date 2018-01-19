"Створити зразкову картинку": екс-міністр пояснив, чому РФ витрачає "величезні гроші" на Крим

Екс-глава українського Міністерства економіки Віктор Суслов оцінив кількість коштів, які витрачає Росія на утримання анексованого півострова Крим та розповів про стан економіки РФ.

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Про це він розповів, відповідаючи на питання читача під час чату для "Главреда".

"Крим Росії обходиться дорого. У бюджеті Криму приблизно три чверті − це дотації та субсидії Криму з державного бюджету РФ. Росія намагається створити в Криму зразкову "картинку", тому величезні гроші витрачаються на створення інфраструктури, будівництво доріг, ремонти санаторіїв, розвиток соціальної сфери. Витрати на створення військової бази в Криму фінансуються безпосередньо з держбюджету Росії і офіційно не публікуються. Росія, звичайно, втрачає від економічних санкцій, але поки ці втрати не є критичними і не змусять Росію повернути Крим. У цьому сенсі санкції поки що неефективні. Російська економіка фактично перебуває в стані стагнації. Але це більше не результат введених санкцій, а результат значного падіння цін на нафту", – вважає експерт.