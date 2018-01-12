Кінець ейфорії: політолог розповів про економічні проблеми росіян через Крим

Російський політолог Дмитро Орєшкін зробив прогноз з приводу того, як будуть розвиватися події навколо анексованого в 2014 році Росією півострова Крим.

Про це він розповів, відповідаючи на питання читача під час чату для видання «Главред».

Читайте такожДо "білих капців" або суїцид: російський політолог назвав варіанти кінця епохи Путіна

"З моєї точки зору, яку я озвучив ще в березні 2014 року, те, що Росія зробила з Кримом — це гірше, ніж злочин. Це — помилка. Крим зараз обходиться приблизно в 100 мільярдів рублів на рік непоправних витрат. У 2014 році на Крим пішло 125 мільярдів рублів з бюджету. Потім кримська економіка трохи почала працювати. І зараз приблизно 30% свого бюджету Крим заробляє сам, а на 70% він дотується з Москви. Плюс — санкції і міжнародна ізоляція. Плюс — став необхідністю міст, який будують за рахунок того, що відмовилися від будівництва моста через річку Лєна в Сибіру, хоча він там вкрай необхідний. Крим — це територія, яка потребує інвестицій. До того ж, є конфлікт і в самому Криму. Спочатку люди там говорили, що, мовляв, "тепер хоч каміння з неба, зате ми — на Батьківщині". Однак ніякого героїчного "каміння" немає — є "каміння під ногами, і об нього весь час доводиться спотикатися, розбивати ноги", — сказав він.

Крім того, за словами Орєшкіна, початкова ейфорія з приводу анексії серед самих росіян давно пройшла, а переживати через Крим економічні проблеми вони не готові.

"У Росії люди начебто радіють з того, що "Крим-наш", але, коли через це їм обмежують зростання пенсій, вони просто не хочуть в це вірити. Так чи інакше, але повернення Криму, з чисто економічної точки зору, це програшний варіант. А головне — з часом він буде ставати все більш програшним. І нікому від цього краще не стане, в тому числі кримчанам. Скільки їм доведеться існувати в підвішеному стані, з незрозумілими правами? Для Росії питання Криму закрито — вона вважає його своєю територією. Але не знаю, скільки країн з цим погодилися, проте, у будь-якому випадку, це не ті країни, до думки яких варто прислухатися. Зате в пропагандистському сенсі Путін дуже переміг на короткій дистанції — два-три роки захоплення з приводу "Крим-наш". Однак зараз це захоплення вичерпалося і в Криму люди більше не відчувають ніяких захоплень, і в Росії теж. А якщо росіянам детальніше розповісти, скільки їм це "задоволення" коштує, розчарування буде ще сильнішим", - резюмував експерт.