У Путіна прокоментували пропозицію Трампа про місце проведення переговорів щодо Донбасу

У Кремлі заявили, що місце проведення переговорів щодо Донбасу «не має такого великого значення».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Читайте також"Хоч в Антарктиду": Білорусь відповіла на пропозицію Трампа змінити місце проведення переговорів щодо Донбасу

«Справді, в цьому випадку місце переговорів не має такого великого значення. Значення має відданість відповідних сторін ідеї безальтернативності Мінських домовленостей через брак якихось інших домовленостей, відданість «нормандському формату», - сказав він.

За словами прес-секретаря, важливо також розуміти, що «те, що відбувається на сході України, є внутрішнім конфліктом, і сторонами є Київ, а з іншого боку - невизнані республіки Донбасу».

Як відомо, раніше 19 січня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв повідомив про пропозицію президента США Дональда Трампа перенести переговори щодо врегулювання конфлікту на сході України з Мінська в інше місце.