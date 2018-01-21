Клімкін: загиблих українців у Кабулі може бути більше

Міністр закордонних справ Павло Клімкін припускає, що внаслідок атаки терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі міг загинути не один, а більше громадян України.

"На жаль, є небезпека, що українців серед загиблих може бути більше. Ведеться постійна робота з владою на місцях", - написав він у Twitter.

Клімкін додав, що рішуче засуджує терористичну атаку в Кабулі й висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

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Раніше в неділю представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі загинув громадянин України.

Як повідомлялося, внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі в суботу 5 людей загинуло і 6 поранено.

Серед загиблих двоє нападників, яких було ліквідовано.

Ще 153 осіб, в тому числі 41 іноземця, евакуювали.