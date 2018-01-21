В результаті теракту в Кабулі загинув один українець – МЗС

Внаслідок вибуху, який стався вчора в готелі Intercontinental в столиці Афганістану, місті Кабул, загинув один українець.

Про це йдеться у повідомленні офіційного представника Департаменту консульської служби МЗС України Василя Кирилича, яке опубліковане на його сторінці в соцмережі Twitter.

«У Кабулі внаслідок нападу терористів на готель загинув громадянин України. Консул України вилітає до Кабула. Необхідні оперативні та скоординовані дії на місці трагедії», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 20 січня група з чотирьох бойовиків напала на Intercontinental Hotel у Кабулі й влаштувала перестрілку із силами безпеки.

Пізніше було повідомлено, що внаслідок нападу загинули шестеро цивільних, в тому числі одна іноземка. Поранення отримали семеро людей, серед яких щонайменше троє військових. Також сили безпеки вбили чотирьох нападників.