"Проблема з боку Росії": Клімкін не бачить сенсу в перенесенні переговорів щодо Донбасу з Мінську

19:05, 22 січня 2018
Політика
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Глава МЗС зауважив, що Казахстан вже озвучував ідею перенести зустрічі з урегулювання конфлікту на Донбасі з Мінська до Астани.

Проблема того, що відбувається на мінському майданчику, - це проблема з боку Росії, додав міністр / фото УНІАН

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не вважає, що перенесення переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі з Мінську до Астани принесе позитивні результати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава зовнішньополітичного відомства сказав на прес-конференції, присвяченій підсумкам діяльності української дипломатії у 2017 році та пріоритетам 2018 року.

"Таку ідею - не пропозицію формальну, а ідею - наші казахські колеги вже висловлювали", - сказав Клімкін.

"Якщо ми будемо мати обґрунтоване розуміння, що зміна локації щось нам додасть, ми будемо згодні переміститися хоч в Нову Зеландію, повірте", - додав він.

"Проблема того, що відбувається на мінському майданчику, - це проблема з боку Росії, проблема небажання виконувати будь-які взяті на себе зобов'язання, і бажання перекрутити всі домовленості в сенсі, коли хочеться залишити те, що вони мають на окупованому Донбасі, і потім розширити це на всю Україну", - наголосив міністр.

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"Статус тих, хто представляє там окупований Донбас, нам зрозумілий - це окупаційні адміністрації. Таким чином, Мінськ, Астана чи інші міста - це не ключове питання. Але якщо це щось дасть - безумовно", - зазначив Клімкін.

"Будь-які опції можуть бути, якщо вони будуть працювати. Зараз я не бачу, яким чином перенесення Мінського майданчику в Астану додасть нам, якщо хочете, нового позитивного результату", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв за підсумками засідання Ради Безпеки ООН оголосив про пропозицію президента США Дональда Трампа перенести переговори з врегулювання конфлікту на сході України з Мінська до іншого місця.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей висловив сумнів, що врегулювання ситуації на сході України залежить від перенесення переговорів із Мінська.

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Теги: #переговори в Мінську#перенесення переговорів щодо Донбасу