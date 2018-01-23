Санкції США обмежують продаж продукції Microsoft сотням російських компаній – Reuters

Два офіційних російських дистриб’ютори корпорації Microsoft запровадили нові обмеження на продаж програмних продуктів корпорації для понад 200 фірм в Росії після чергового раунду санкцій США проти Москви.

Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на дистриб’юторів.

За даними агенції, один з дистриб’юторів Microsoft, російська компанія Merlion, зажадала від внесених до санкційного списку покупців ліцензій Microsoft оплати в стислі терміни продукції і в деяких випадках – авансу. Інший дистрибутор, компанія RRC, повідомила клієнтів, що до замовників зі списку санкцій США «вводяться серйозні обмеження» на розміщення і оплату замовлень, передає Reuters.

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«Microsoft твердо прихильна дотриманню правових вимог і має строгий порядок дотримання правил по всьому світу, покликаний забезпечити їх дотримання нашими партнерами», – заявив агенції представник компанії Microsoft.

Обидва дистриб’ютори, як передає Reuters, вдалися до обмежень через нові правила, які випливають з ухваленого торік у серпні пакету санкцій США через анексію Росією Криму і російські кібератаки.