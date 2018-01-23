У середу на сесії ПАРЄ оберуть нового комісара Ради Європи з прав людини - Геращенко

У середу в Страсбурзі на зимовій сесії Парлментської асамблеї ради Європи буде обрано нового комісара Ради Європи з прав людини. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, перебуваючи на сесії в ПАРЄ.

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"Сьогодні відбувся перший тур виборів Комісара РЄ з прав людини. За посаду боролися міністр юстиції Словенії (Горан Клеменчич), представник Франції (П’єр-Ів Ле Борн) і Дуня Міятович, яка довго була представником ОБСЄ з питань свободи слова. Українська делегація зустрічалася й мала детальні дискусії з усіма кандидатами", - повідомила Геращенко.

За її словами, у другий тур вийшли представник Франції П’єр-Ів Ле Борн і колишній представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович.

"Завтра - другий тур і буде визначено нового Комісара РЄ з прав людини", - повідомила Геращенко.

Як відомо, наразі посаду комісара РЄ з прав людини обіймає Нілс Мужнієкс.