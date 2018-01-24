На НАБУ подали позов до суду з вимогою надати документи про співпрацю з ФБР

Громадська організація подала позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою зобов'язати Національне антикорупційне бюро України надати офіційні копії Меморандумів про взаєморозуміння, що були укладені між Федеральним бюром розслідування США та НАБУ.

У прес-службі суду зазначають, що наразі суд вивчає питання про відкриття адміністративної справи. До тогож це не єдиний позов на НАБУ, який перебуває у провадженні суду.

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"Також у провадженні суду перебуває позов народного депутата Борислава Розенблата до Директора НАБУ Артема Ситника, Служби безпеки України, третя особа – Генеральна прокуратура України. Позивач просить суд визнати протиправними дії Директора НАБУ Артема Ситника щодо залучення до оперативно-розшукової діяльності на території України працівників ФБР, без попереднього укладення міжнародного договору, відповідно до Закону України «Про міжнародні договори»", - йдеться у повідомленні.

У суді зазначають, що розгляд позову Розенблата відбудеться 6 лютого.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Борислав Розенблат подав позов проти України до Європейського суду з прав людини.