САП просить для голови Держаудитслужби, в якої знайшли золоті злитки, запобіжний захід у вигляді 2 мільйонів гривень застави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить суд обрати підозрюваній у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних даних голові Державної аудиторської служби Лідії Гавриловій запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 млн 816 тис. грн.

Читайте також"Золоті зливки має сьогодні кожен громадянин": голова Держаудиту прокоментувала підозри НАБУ про незаконне збагаченняЯк передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у клопотанні САП, текст якого зачитав суддя Солом'янського райсуду Києва Олексій Бобровник на судовому засіданні з розгляду питання про обрання Гавриловій запобіжного заходу.

“Запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 568 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 мільйон 816 тисяч гривень”, - повідомив суддя.

Також, згідно з клопотанням, САП просить суд зобов’язати підозрювану носити електронний браслет, здати всі паспорти, за першою вимогою прибувати до слідчого, детектива, прокурора і суду, не виїжджати з Києва без дозволу слідчого, детектива, прокурора або суду, а також утримуватися від спілкування зі свідками.

Прокурор запевнив, що такий запобіжний захід як застава є “збалансованим, відповідає як стороні захисту, передусім підозрюваної, так і стороні обвинувачення”.

За словами прокурора, у разі порушення підозрюваною процесуальних обов'язків, сторона обвинувачення проситиме суд змінити запобіжний захід.

Також прокурор повідомив, що на допитах підозрюваній двічі давали можливість надати пояснення щодо джерел походження її статків, але вона не скористалася цим.

Своєю чергою Гаврилова та її адвокати висловилися проти задоволення клопотання прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Держаудитслужби Гавриловій у незаконному збагаченні на суму майже 10 млн грн та декларуванні недостовірних даних.