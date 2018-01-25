Росія повинна прискорити виконання зобов’язань за Мінськими угодами – Тіллерсон

Росія має прискорити виконання своїх зобов’язань за Мінськими угодами, а також припинити нещодавню ескалацію бойових дій на сході України. Про це держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив в телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, інформує сайт Держдепартаменту.

Читайте такожТіллерсон має намір обговорити з європейськими лідерами ситуацію в Україні Держсекретар також звернув увагу на заплановану на 26 січня зустріч спецпредставника США Курта Волкера з російським представником Владиславом Сурковим, які шукатимуть вихід зі збройного конфлікту на Донбасі.

Серед інших тем розмови Тіллерсона та Лаврова були Сирія та Північна Корея.

Офіційний сайт МЗС Росії, який також інформує про діалог Тіллерсона та Лаврова, не вказує серед тем обговорення ситуацію в Україні.