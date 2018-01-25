Сакварелідзе вручили обвинувачення у справі про "прорив Саакашвілі"

Львівська прокуратура вручила обвинувальний акт соратнику лідера Руху нових сил Міхеїла Саакашвілі Давиду Сакварелідзе у справі про перетин держкордону на пропускному пункті Шегині.

Читайте такожСакварелідзе заявив, що у нього хочуть забрати українське громадянствоПро це він написав на своїй сторінці в Facebook. "Вручення звинувачення у Львові. Справа Совісті", - прокоментував даний факт Сакварелідзе.

Сакварелідзе звинувачують в діях, які призвели до порушення роботи установи, у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, в усуненні перешкод за попередньою змовою осіб.

Раніше правоохоронці вручили повідомлення про підозру Давиду Сакварелідзе щодо перетину кордону на пропускному пункті Шегині.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня 2017 року Міхеїл Саакашвілі, якого позбавили українського громадянства, прорвався в Україну з території Польщі.