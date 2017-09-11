Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону Саакашвілі

Відомості за фактом прориву державного кордону екс-президентом Грузії і екс-головою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі, а також його прихильниками, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це повідомило МВС України на сторінці в Twitter.

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"Поліція внесла у ЄРДР відомості за очевидними ознаками злочину за ст.332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"", - йдеться в повідомленні.

#Поліція внесла у ЄРДР відомості за очевидними ознаками злочину за ст.332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" https://t.co/ozKRyGQdCV — МВС України (@MVS_UA) September 10, 2017

"Сьогодні, 11 вересня, поліція Львівщини за фактом подій поблизу пункту пропуску на українсько-польському кордоні «Шегині» внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України", - зазначили в прес-службі МВС.

Раніше у прес-службі МВС зазначили, що під час інциденту з проривом кордону прихильниками екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі в пункті пропуску «Шегині» 12 бійців Національної поліції та 5 працівників Держприкордонслужби отримали тілесні ушкодження.

На місце події виїхала слідча група військової прокуратури котра спільно із Національною поліцією встановить всі обставини незаконного масово порушення кордону та для їх кваліфікації.

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У МВС зауважили, що попередньо в діях організаторів масового безладу на кордоні вбачаються ознаки порушення ст.332 та 348 Кримінального кодексу України.

Адміністрація Держприкордонслужби звертається до всіх осіб, які незаконно порушили державний кордон України, прибути у пункт пропуску «Шегині» для оформлення факту законності перетину кордону.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, і буквально «внесли» їх на територію України.

Раніше в ДПСУ заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.