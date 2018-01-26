"Від гріха подалі": журналіст розповів, що на Заході уникають росіян

В столицях західних країн уникають контактів з росіянами, як у радянські часи, зазначив Євген Кисельов.

В столицях західних держав стали цуратися контактів навіть з опозиційно налаштованими російськими політиками, політичними експертами і журналістами.

На Заході, "що називається, від гріха подалі, уникають зайвий раз спілкуватися з росіянами", розповів журналіст і телеведучий Євген Кисельов на чаті в "Главреді".

"Оцінку Лілії Шевцової (російський політолог, написала, що "Росія стає символом неприємностей, яких слід уникати", — ред.), яку, до речі, я і не тільки я, вважаю найсерйознішим і глибоким політологом в Росії і чи не єдиним, яку визнають рівною собі члени західного експертної політологічного співтовариства, поділяю повністю", — зазначив гість.

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За його словами, "на жаль, у західних столицях стали цуратися контактів навіть з опозиційно налаштованими російськими політиками, політичними експертами, журналістами, як в радянські часи".

Раніше відомий журналіст і телеведучий Євген Кисельов розповів про загострення внутрішньої боротьби між "вежами Кремля" і "фірмовий стиль" управління Володимира Путіна.