"Любить спостерігати, як стікають кров'ю": журналіст розповів про "фірмовий стиль" управління Путіна

Крім того, журналіст розповів про загострення внутрішньої боротьби між "вежами Кремля".

Відомий журналіст і телеведучий Євген Кисельов розповів про загострення внутрішньої боротьби між "вежами Кремля" і "фірмовий стиль" управління Володимира Путіна.

Про це він заявив, відповідаючи на питання читача "Главреда" під час чату. За його словами, багато людей в Кремлі не згодні з тим, що робить Путін.

"Упевнений, що в оточенні президента Росії є, як мінімум, кілька різних груп інтересів. Впевнений, що між ними йде часом жорстока боротьба. Історія про те, як глава "Роснефти", а в минулому найближчий помічник Путіна Ігор Сечин запроторив за грати на багато років колишнього міністра економіки Олексія Улюкаєва — це яскравий приклад того, якою суворою часом буває ця боротьба. Врахуйте, Путін — жива людина, яка багато часу витрачає на заняття спортом, догляд за своїм здоров'ям, розважальні поїздки по країні. У нього просто фізично немає часу займатися вирішенням всіх проблем, всіх питань, які виникають в країні. Він змушений переадресовувати відповідальність за прийняття тих чи інших рішень своїм підлеглим. А це завжди загрожує конфліктами. І, до речі, фірмовий стиль Путіна — зіштовхнути двох людей зі свого оточення лобами, спровокувати між ними затяжний конфлікт і спостерігати зі сторони, не втручаючись, як обидва учасники протистояння потихеньку виснажують свої ресурси, образно кажучи, "стікають кров'ю", а Путін чекає − хто перший впаде", − сказав він.

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Раніше журналіст і телеведучий Євген Кисельов заявив, що Мінські угоди по Донбасу — пастка, в яку свого часу президент Росії Володимир Путін заманив Україну.