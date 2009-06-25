Ющенко звільнив заступника Богатирьової

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Андрія ПИШНОГО з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, А.ПИШНИЙ був призначений на посаду заступника секретаря РНБО 21 серпня 2007 року.

У травні цього року газета “Дело” написала, що А.ПИШНИЙ має намір залишити свою посаду і приєднатися до “Фронту змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА.

За словами А.ПИШНОГО, головна причина, яка спонукала його залишити РНБО, - призначення главою Секретаріату Президента Віри УЛЬЯНЧЕНКО і зміна у зв`язку з цим формату співпраці між двома цими підпорядкованими главі держави відомствами.