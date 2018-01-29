Небезпечне пересмикування історії: до чого може призвести скандальний закон поляків

Польський Сейм у першому читанні прийняв законопроект, який передбачає кримінальне покарання за висловлювання про причетність поляків до Голокосту і пропаганду так званої бандерівської ідеології.

Появи такого законопроекту в Польщі можна було очікувати давно. Адже в цій країні розгортається кампанія по перегляду етнічної пам’яті і відбувається посилення націоналістичних тенденцій. І українці стали жертвами у цій пересмиканій поляками історії як опоненти.

Українці стали жертвами у цій пересмиканій поляками історії як опоненти

Прийняття даного законопроекту — це реакція Польщі на певні процеси в Україні, але, в першу чергу, реакція на те, що відбувається у самій Польщі. Тож цей крок здебільшого спрямований на вирішення поляками своїх внутрішньополітичних проблем, головним чином, з мобілізацією електорату провладною коаліцією та націоналістичними групами. Крім того, це — підготовка суспільної думки про пошук історичного ворога, а також намагання побудувати власний історичний міф.

В разі остаточного прийняття такого закону нашими сусідами наслідки для україно-польських відносин, звичайно, будуть негативними. Це ускладнить і без того непростий діалог між Україною і Польщею.

Можуть бути прямі правові наслідки для тих осіб в Україні, які є представниками націоналістичних формувань, для яких героїзація ОУН УПА є одним із інструментів у політиці в Україні (це може, зокрема, стосуватися директора Українського інституту пам’яті Володимира В’ятровича). Наприклад, їхнє перебування в Польщі буде під загрозою, оскільки вони можуть потрапити під дію цього закону — кримінальну відповідальність. Я не виключаю, що можливим є переслідування деяких політиків.

Крім того, в Україні вже є певні ініціативи щодо прийняття симетричного закону — стосовно символіки і героїзації окупантів. І у випадку прийняття в нашій країні подібного законодавчого акту, україно-польські відносини просто впадуть у штопор. Взагалі, це може призвести до цілої серії історичних конфліктів із нашими сусідами. Сподіваюся, що до прийняття такого закону в Україні справа не дійде, і все ж таки у Верховній Раді поставляться до подібних процесів із розумінням ситуації.

В Україні вже є певні ініціативи щодо прийняття симетричного закону — стосовно символіки і героїзації окупантів. І у випадку прийняття в нашій країні подібного законодавчого акту, україно-польські відносини просто впадуть у штопор

Звичайно, наш МЗС має реагувати, і політична позиція України має бути чіткою в питанні польського законопроекту. Також повинна бути юридична підтримка українських громадян, які можуть підпасти під дію цього закону. Україна має апелювати до світової, а, в першу чергу, до європейської спільноти щодо тиску на Польщу.

Тобто Україна мусить шукати асиметричні відповіді. А головне — вона має шукати діалогу з Польщею, а точніше — з раціональною частиною польського суспільства, яке не мислить стереотипами і міфами, а намагається будувати майбутнє. А майбутнє Польщі можливе лише спільно з Україною.

Віталій Кулик, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства