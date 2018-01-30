Кримського екс-посадовця, який працевлаштувався в Києві, судитимуть за держзраду

З квітня 2014 року по квітень 2015 року екс-начальник управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Мін’юсту у Криму надавав допомогу Росії і сприяв окупації півострова.

Прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо екс - начальника управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Мін’юсту України в Автономній республіці Крим, якому інкримінують державну зраду.

Читайте такожСпівробітник УДО в суді розповів, як Янукович утікав з Києва через Харків до КримуЯк повідомляє прес-служба прокуратури Києва, під час досудового слідства отримано беззаперечні докази того, що з квітня 2014 року по квітень 2015 року екс-посадовець надавав допомогу Росії та сприяв окупації Криму.

Встановлено, що працюючи тимчасово виконуючим обов’язків заступника начальника Федеральної виконавчої служби судових приставів по «Республіці Крим», зловмисник забезпечував функціонування незаконно створеного представницького органу та сприяв представникам Російської Федерації у проведенні підривної діяльності на території України.

«Вказані факти державної зради були виявлені слідчими столичної прокуратури у ході розслідування іншого кримінального провадження, розпочатого у липні минулого року за фактом прийняття двома високопосадовцями ПАТ «Укрзалізниця» пропозиції неправомірної вигоди у сумі майже 4 млн грн», - наголосили в прокуратурі.

Зазначається, що одним із підозрюваних виявився згаданий екс-начальник управління ДВС у Криму, який після переїзду з анексованого півострова влаштувався на посаду заступника начальника юридичного Департаменту ПАТ «Укрзалізниця». Невдовзі його викрили у хабарництві. Крім того, додали в прокуратурі, в межах даного кримінального провадження встановлено факт умисного невнесення ним до електронної декларації відомостей про майно та грошові кошти.

«Слідство щодо вказаного епізоду також завершено, обвинувальний акт за ч. 4 ст. 368 і ст. 366-1 Кримінального кодексу ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою"; "декларування недостовірної інформації") перебуває на розгляді у суді.