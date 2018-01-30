"Обмежує апетити агресора": Порошенко очікує '' кремлівської доповіді '' від ЄС

Президент сподівається на рішення щодо "кремлівської доповіді" з боку європейських партнерів України.

Президент України Петро Порошенко висловив вдячність США за демонстрацію лідерства у протидії російській агресії та сподівання на відповідні рішення щодо "кремлівської доповіді" з боку європейських партнерів України.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. "Щира вдячність Вашингтону за чергову демонстрацію лідерства у протидії російській агресії! Розраховуємо на відповідні рішення і з боку наших європейських партнерів для зміцнення спільного трансатлантичного фронту", - заявив Порошенко.

Президент висловив упевненість, що сила санкцій стає дедалі більш міцною і впливовою. "Накопичувальний ефект обмежувальних заходів неминуче і впевнено обмежує апетити агресора. І так буде, допоки в Кремлі нарешті не зрозуміють важливості поваги до міжнародного права, відмови від втручання у внутрішні справи суверенних держав та припинення підриву демократичних інститутів. А також допоки не відбудеться повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України!", - підкреслив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список наближених до президента РФ Володимира Путіна осіб, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку - 210 осіб. Серед них усі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, «інші високопосадові політичні лідери» та олігархи.

До списку, зокрема увійшли прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, голова адміністрації президента Андрій Вайно, голова уряду Дмитро Медведєв і міністр закордонних справ Сергій Лавров.

У розділі «інші високопосадові політичні лідери» вказані голова Ради федерації Валентина Матвієнко, голова Держдуми В'ячеслав Володін, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, голова ФСБ Олександр Бортников, а також мер Москви Сергій Собянін.

До списку потрапили очільники російських держкорпорацій, у тому числі керівники «Роснефти» і «Газпрому» Ігор Сечін та Олексій Міллер, голова «Ростеху» Сергій Чемезов, гендиректор РЖД Олег Бєлозьоров, голова Сбербанку Герман Греф, голова «Інтер РАО» Борис Ковальчук.

У числі олігархів у «кремлівській доповіді» вказані Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, Олег Дерипаска, Євгеній Касперський, Володимир Євтушенков, Петро Авен, Аркадій і Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко, Олег Тіньков і Олександр Мамут.