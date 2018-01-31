Геращенко: Україна у Мінську "гостро порушила питання" звільнення українців з в'язниць в РФ

Геращенко заявила, що українська сторона має певні ініціативи щодо розблокування процесу звільнення політв'язнів.

Українська сторона на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську представила пропозиції щодо звільнення політичних бранців з в'язниць на території Російської Федерації.

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Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Пріоритетна і ключова тема гуманітарної групи - звільнення заручників, які й досі утримуються на окупованих територіях. Ми вважаємо, що після звільнення Р. Савківа робота має активно продовжуватися і маємо певні пропозиції, які дискутуються. Ми за максимально швидкий результат і все для цього робимо. Також українська сторона гостро порушила питання звільнення українців в тюрмах РФ. Ми маємо певні ініціативи в цьому напрямку й прагнемо розблокувати процес звільнення політв'язнів", - повідомила Геращенко.

Також вона повідомила, що сьогодні у Мінську обговорювалося питання відкриття контрольного пункту в'їзду-виїзду "Золоте" у Луганській області, що блокується контрольовані Росією бойовиками на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2018 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що на території Російської Федерації у в'язницях перебувають 22 політичних в'язня з України. Всього, за його словами, якщо враховувати і окупований Крим, РФ тримає за гратами понад 60 українських політв'язнів.

27 грудня 2017 року голова Служби безпеки України Василь Грицак наголошував, що на окупованому Донбасі контрольовані Росією бойовики все ще утримують 103 українських заручників.