Луценко розповів, як Гужві вдалося втекти за кордон

За словами генпрокурора, клопотання щодо продовження запобіжного заходу для Гужви було подано вчасно, однак він зі своїми адвокатами не з'являвся на судові засідання і врешті-решт залишив територію України.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, як головному редактору видання «Страна.ua» Ігорю Гужві вдалося втекти за кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам на брифінгу.

За словами Луценка, стосовно Гужви існує два кримінальних провадження, які розглядаються у судах, і одне з них - на стадії завершення.

«Прокурор завчасно подав клопотання про подовження запобіжного заходу. Гужва є фігурантом двох кримінальних проваджень: перше щодо вимагання 10 тис. доларів, і в цій справі у нього були забрані паспорти, але суд прийняв рішення про заставу в кількасот тис. грн. Таким чином, паспорти йому було повернуто. Інша справа про несплату податків в особливо великих розмірах ще в грудні знаходилася на завершальній стадії - стадії дебатів. І це означає, що стадія судового слідства завершена, і що прокурор не може подавати письмові клопотання», - сказав генпрокурор.

«Тим не менше, в ході дебатів прокурор наполіг на необхідності продовження запобіжного заходу, який на той час спливав приблизно через місяць. Але суддя в той день не відреагувала на усне клопотання прокурора. Після цього сторона захисту в той саме день заявила, що не готова до дебатів, і засідання було перенесено. Після цього відбулося 4 чи 5 засідань, які зривали або адвокати Гужви, або сам обвинувачуваний. Таким чином, Гужва ганебно, як боягуз, утік з етапу судових дебатів», - наголосив Луценко.

Він додав, що прокуратура буде клопотати про стягнення застави Гужви в дохід державного бюджету і про подання його в міжнародний розшук. Також Луценко повідомив, що про цю ситуацію ГПУ через Міністерство закордонних справ проінформувала своїх австрійських колег.

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«І сподіваюся, що ця інформація покаже їм відсутність будь-яких політичних переслідувань і про те, що йдеться про виключно економічні, загально кримінальні злочини у вигляді вимагання», - підсумував Луценко.

Як повідомляв УНІАН, головного редактора інтернет-видання «Страна.ua» Гужву затримали ввечері 22 червня після обшуків у редакції. Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тис. доларів. Після отримання половини суми - 10 тис. доларів - Гужву було затримано.

Він назвав висунуті йому звинувачення у вимаганні «сфабрикованими».

24 червня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 544 тис. грн.

26 червня за Гужву внесли заставу, 27 червня його випустили з СІЗО.

22 серпня суд продовжив йому запобіжний захід на 30 днів.