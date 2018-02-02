"Це питання до Національної поліції": Гройсман відреагував на створення "Нацдружин"

Незаконних формувань, за словами глави уряду, бути не може під жодними гаслами.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що формування на зразок громадської організації "Національні дружини" можуть бути, але лише в рамках закону.

Читайте також"Це не той шлях": посол Канади прокоментував створення "Нацдружин"

Про це він сказав коментарі телеканалу "112 Україна" в рамках поїздки до Київської області.

"Можуть бути тільки формування, які є законними. Незаконних формувань бути не може під будь-якими різноманітними гаслами. Тобто, є формування, воно є законним, є у нього наділені функції, звісно, вони можуть патрулювати і все інше. Тобто, це питання до Національної поліції", - сказав очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, політична партія «Національний корпус» у неділю, 28 січня, в Києві організувала церемонію присяги понад 600 учасників громадської організації «Національні дружини». В організації заявляють, що метою її діяльності є забезпечення порядку на вулицях міст.

31 січня міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що вважає позитивним явищем створення громадських об'єднань з метою допомоги правоохоронним органам в забезпеченні порядку, проте їхні дії мають бути в межах чинного закону.