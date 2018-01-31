Голова Мін’юсту назвав створення "Нацдружин" позитивним явищем

На думку Петренка, такі організації мають вступати в легальні юридичні відносини з місцевою поліцією.

Міністр юстиції України Павло Петренко вважає позитивним явищем створення громадських об'єднань з метою допомоги правоохоронним органам в забезпеченні порядку, проте їхні дії мають бути в межах чинного закону.

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Про це глава Мін’юсту заявив сьогодні в коментарі «112 Україна».

«На мою думку, будь-які патріотичні громадські об'єднання, які можуть зараз допомогти нашим органам правопорядку в наведенні ладу на вулиці, - це позитивне явище. Головне, щоб кожен діяв в межах чинного закону. Не має права будь-яке громадське об'єднання застосовувати вогнепальну зброю, чи якісь спецзасоби. Це не можна прикривати жодним статусом дружинника, чи когось іншого», - зазначив міністр.

Петренко нагадав, що в Україні є абсолютно вільний демократичний спосіб створення громадських об'єднань і організацій.

«Багато з них у своїх статутах вказують, в тому числі, і такий вид статутної діяльності, як співпраця з правоохоронними органами і допомога в забезпеченні безпеки і правопорядку на українських вулицях. Це не заборонений законом вид статутної діяльності», - зауважив він.

При цьому міністр пояснив алгоритм дій: «Якщо ГО має безпосередньо на меті здійснювати допомогу правоохоронним органам, воно вступає у відповідні легальні юридичні відносини з місцевою поліцією. І я думаю, що саме у місцевої поліції, у Національної поліції необхідно запитувати, скільки саме ГО безпосередньо працюють з нашими правоохоронцями на вулицях із захисту правопорядку», - сказав Петренко.

За його словами, такий облік веде Нацполіція, а боротьба з незаконними угрупуваннями ведеться згідно із законодавством та відслідковуються поліцією і Службою безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, політична партія «Національний корпус» у неділю, 28 січня, в Києві організувала церемонію присяги понад 600 учасників громадської організації «Національні дружини». В організації заявляють, що метою її діяльності є забезпечення порядку на вулицях міст.