Гройсман вважає, що "кремлівська доповідь" - це відповідь на нехтування Росією міжнародного права

На переконання голови уряду, чим більше буде адекватних відповідей, тим швидше з’явиться шанс, що Росія припинить бути країною-агресором.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що «кремлівська доповідь» США – список наближених до президента РФ осіб є відповіддю на демонстрацію нехтування Росією міжнародного права.

Про це він заявив в коментарі «112 Україна» в рамках поїздки в Київську область.

«Я думаю, що всі розуміють, що список, який захід напрацював у питанні щодо Росії, - це відповідь на демонстрацію нехтування нею будь-яких міжнародних прав, стандартів і потурання будь-якими цінностями. Тому це відповідь на російські дії. І в даному випадку, я вважаю, чим більше буде адекватних відповідей, тим швидше… Росія повернеться до цивілізованого укладу життя, припинить бути країною-агресором, а стане цивілізованою демократичною країною, яка поважає міжнародне право, а найголовніше - цінує людське життя», - сказав Гройсман.

Читайте такожЕскалації конфлікту в Україні з боку РФ через санкції США чекати не варто - російський політолог

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список наближених до президента РФ Володимира Путіна осіб, проти яких можуть бути застосовані санкції. У списку - 210 осіб. Серед них всі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, «інші високопоставлені політичні лідери» і олігархи.

У Мінфіні США роз'яснили, що оприлюднена «кремлівська доповідь» не є санкційним списком.

Водночас міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа запровадить фінансові санкції щодо десятків заможних росіян через два-три місяці, незважаючи на відмову Трампа зробити це у відведений Конгресом термін.

Своєю чергою, Путін заявив, що так званий «кремлівський список» ускладнює російсько-американські відносини, але поки що РФ відповідати на цей «недружній крок» не буде. Путін сказав, що за кожним фігурантом американського списку «стоять пересічні громадяни Росії, трудові колективи».

«По суті, всіх нас, усіх 146 мільйонів занесли в якийсь список. У чому сенс таких дій – я не розумію. Але це безумовно недружній акт. Він ускладнює і без того складні російсько-американські відносини та завдає шкоди міжнародним відносинам в цілому», - сказав російський президент.