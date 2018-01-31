У Путіна продовжують істерити після оголошення "кремлівського списку": заговорили про "непередбачуваність" США

Пєсков пропонує зберігати зібраність і діяти відповідно до інтересів РФ.

У Кремлі заявили про «непередбачуваність» США після оприлюднення «кремлівського списку».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав журналістам: «Ви, напевно, самі можете з легкістю проаналізувати заяви, які звучали вчора з Вашингтона. У самому тексті документа написано, що жодним чином не є рестрикціями чи санкціями. Далі звучать заяви офіційні, що це початок санкцій, потім взаємовиключні слова. І так далі і тому подібне. Тому, на жаль, ми маємо справу з непередбачуваними партнерами».

За словами Пєскова, на тлі такої непередбачуваності потрібно зберігати зібраність і діяти відповідно «до того розуміння, чого ми хочемо».

«Про це вчора говорив президент. У цьому разі, перш за все, потрібно робити те, що відповідає нашим власним інтересам», - додав Пєсков.

Він наголосив, що Росія такі дії США, де багато «суперечності й непередбачуваності», сприймає як недружній крок.

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«На жаль, слово «відлига» або «перспективи відлиги» не зовсім клеїться до нинішнього фону двосторонніх російсько-американських відносин», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання в контексті виступу президента США Дональда Трампа в Конгресі про те, чи можлива відлига в російсько -американських відносинах.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список наближених до президента РФ Володимира Путіна осіб, проти яких можуть бути застосовані санкції. У списку - 210 осібк. Серед них всі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, «інші високопоставлені політичні лідери» і олігархи.

У Мінфіні США роз'яснили, що оприлюднена "кремлівська доповідь" не є санкційним списком.

У той же час міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що адміністрація Трампа запровадить фінансові санкції щодо десятків заможних росіян через два-три місяці, незважаючи на відмову президента США зробити це у відведений Конгресом термін.