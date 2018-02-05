Порошенко увів у дію рішення РНБО щодо закону про нацбезпеку

Документ схвалено Радою національної безпеки і оборони 17 січня 2018 року, він містить положення про запровадження цивільного контролю над сектором безпеки й оборони в Україні.

Президент України Петро Порошенко увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 17 січня 2018 року «Про проект закону «Про національну безпеку України».

Відповідний указ №21/2018 від 5 лютого розміщено на сайті глави держави.

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«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 17 січня 2018 року «Про проект закону «Про національну безпеку України» (додається)», - йдеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

До указу додається рішення РНБО від 17 січня, в якому зазначається, що розглянувши відповідний проект закону, Рада нацбезпеки і оборони вирішила його схвалити і пропонує президентові внести на розгляд Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого секретар Департаменту оборони Сполучених Штатів Америки (міністр оборони США) Джеймс Меттіс на зустрічі з міністром оборони Степаном Полтораком у Пентагоні закликав схвалити проект закону «Про національну безпеку України», що містить положення про запровадження цивільного контролю над сектором безпеки й оборони в країні.