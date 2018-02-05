Автор книги "Сталінград" назвав джерела скандального епізоду про "українських націоналістів"

Автор книги "Сталінград", яка опинилася під забороною в Україні, пояснив, чому Київ залишився незадоволений його монографією.

Британський учений і історик Ентоні Бівор після засудження українською владою його книги "Сталінград", написав колонку, присвячену небезпеці цензури.

Видання "Главред" опублікувало скорочений переклад його тексту для британського видання The Guardian.

Як пише автор, в останні десятиліття відбуваються обнадійливі події з численними міжнародними історичними конференціями і діяльністю в університетах зарубіжних академіків, що допомагало зниженню тенденції, за якої країни сприймають минуле виключно зі своїх патріотичних поглядів.

Однак, на думку Бівора, уряди всіх мастей як і раніше продавлюють свої версії минулого через освіту, тиск на ЗМІ, якщо необхідно – навіть за допомогою прямої цензури і законодавства.

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«Мотиви відрізняються. У Франції спроба Ніколя Саркозі ввести відповідальність за заперечення геноциду вірмен в більшій мірі диктувалася бажанням залучити голоси великий вірменської діаспори. Закони про заперечення Голокосту в Німеччині та Австрії у 2000 році вводилися з кращих спонукань, однак судова справа історика Девіда Ірвінга, який звинуватив американського академіка Дебора Липштадта в запереченні Голокосту - тріумфальний доказ того, що відкриті дебати, за необхідності і в суді – кращий спосіб викрити брехню екстремістів.

У Туреччині цензура стає більш жорсткою, і не тільки в питанні геноциду вірмен, теми курдів, [опозиційного проповідника] Фетхуллаха Гюлена і спроби перевороту в 2016 році. Водночас сьогоднішня Росія, ніби Радянський Союз, намагається захистити легенди минулого. Юрій Дмитрієв, глибоко шанований дослідник теми "Гулагу" в Карелії, був заарештований за звинуваченням у порнографічних зйомках своєї прийомної дочки і до цих пір, вже більше року, проходить "психіатричні огляди"», – наводить приклади цензури і маніпуляцій історією в сучасному світі Бівор.

За словами автора, більшість архівів Росії, особливо архівів військових, закриті для іноземних істориків з 2000 року – «після тих захоплюючих можливостей, які нам відкрилися в 1992-му...» «Мої російські видавці, які займаються перекладами моїх нових книг, знаходяться в пошуках можливостей публікувати їх в початковій формі, не вступивши при цьому в конфлікт з владою. Зробити це непросто», – зазначає історик.

Дослідник пише, що не очікував останніх суперечок, пов'язаних із забороною урядом України його російськомовної книги "Сталінград", особливо через 20 років після першої її публікації. «Причиною заборони, за великим рахунком, став уривок, в якому розповідається, як солдати СС змусили українських поліцейських винищити 90 єврейських дітей в серпні 1941 року. "Комітет експертів" при українському уряді назвав цю історію запозиченою. Насправді історичні документи свідчать, що історія заснована на достовірних німецьких джерелах, особливо листі антинацистського офіцера, який настільки жахнувся розправі, що написав своїй дружині, що Німеччина не заслуговує перемоги у війні. Є також страшні свідчення про вбивства, написані офіцером СС», – пояснює автор.

Бівор підкреслює, що в цій історії є один обнадійливий момент у вигляді сильної підтримки з боку українських правозахисних груп, Human Rights Watch у США, глав МЗС Канади і Великобританії.

«Зрозуміло, колеги-історики природно розцінили рішення заборонити книгу як безглузде. Філіп Сендс, президент ПЕН-клубу Англії, одразу ж передумав і прийняв моє запрошення взяти участь у київському книжковому ярмарку зі своєю книгою "East West Street" і викласти там свої аргументи. Було дивним рішення українського комітету експертів в той час, як Україна бажає, щоб її вважали більш демократичною і західною, ніж сусідня путінська Росія. У підсумку, головним чином завдяки посольству Великобританії, комітет пішов на поступки і більше не висловлює припущення, що історія взялася з радянських джерел», – пише вчений.

При цьому він уточнює, що одна скарга в української влади все ж залишилася. «Перекладач мого російського видавця змінив "українські поліцейські" на "українські націоналісти", побічно вимазавши всіх українських націоналістів репутацією помічників есесівців. Але мій російський видавець впевнений, що він був вправі змінювати слово на підставі того, що українські поліцейські діяли у складі ОУН, організації українських націоналістів. Це може здатися банальною суперечкою над термінологією, але насправді є доречним нагадуванням про те, наскільки впливовим похмура спадщина війни залишається і через три чверті століття», – підсумовує історик.