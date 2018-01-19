"Немає нічого антиукраїнського": автор книжки "Сталінград" обурений її забороною в Україні

Британський історик та автор багатьох бестселерів Ентоні Бівор висловив подив рішенням української влади не дозволити ввезення до України виданого в Росії російського перекладу його книжки "Сталінград" про події часів Другої світової війни.

Автор книги в інтерв'ю Радіо Свобода відкинув як неправдиві пояснення Держкомтелерадіо про причину відмови в дозволі і вимагає вибачень за них.

Зазначається, що Держкомтелерадіо пояснює причину відмови в дозволі декількома абзацами з "неправдивими й антиукраїнськими твердженнями".

"Я мушу зазначити, що це звучить абсолютно приголомшливо", - прокоментував Ентоні Бівор. Він наголосив на тому, що "у книжці однозначно немає нічого антиукраїнського".

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"Я не був спроможний зрозуміти, чому Україна це зробила. В мене немає жодної підказки, тому що я не можу зрозуміти - який там український аспект книжки, окрім, скажімо, грубих висловлювань про українців із боку російських офіцерів. Що ж, я просто цитував те, що було в російських архівах. Тож я не можу уявити, що саме вони вважають взагалі антиукраїнським у книжці "Сталінград", - сказав автор.

Бівор згадав про один із уривків книжки, в якому, "здається, німецький офіцер під час допиту сказав, що їхні румунські союзники були ненадійними, і, наскільки я пам’ятаю, якийсь російський офіцер зауважив на це щось на кшталт: "О, ну це, мабуть, як і наші українці", - маючи на увазі те, що вони, на його думку, воювали не так само добре, як росіяни". "Але це була лише цитата з цього періоду, і я не можу уявити, щоб державна організація всерйоз до цього поставилася, або ж побачила в цьому привід заборонити книжку", - сказав автор.

Бівор повідомив, що спочатку він припустив, що новина про заборону книжки - російська дезінформація. Він також висловив сумніви стосовно можливих наявних у книжці помилок чи хибних тлумачень у російському перекладі, які могли б викликати заборону на ввезення до України.

У самому Держкомтелерадіо повідомили "Радіо Свобода", що історичну книжку британського публіциста Ентоні Бівора "Сталінград" про події Другої світової війни, видану в Росії в російському перекладі, заборонили ввозити в Україну через декілька абзаців з "неправдивими й антиукраїнськими твердженнями".

За словами керівника управління дозвільної процедури й контролю за розповсюдженням друкованої продукції Держкомтелерадіо Сергія Олійника, "у тексті цієї книжки, обсягом близько тисячі сторінок, було кілька абзаців, які не дозволяли нам дати дозвіл на її ввезення в Україну".

"Наприклад, був момент на одній з її сторінок, цитую дослівно: "Чтобы пощадить чувства зондеркоманды СС, расстреливать детей поручили украинским националистам". Нам не відомо, щоб на Нюрнберзькому трибуналі такі факти розглядалися, тобто це якісь провокаційні байки. Коли ми перевірили джерела автора книжки, то виявилося, що він як джерела використовував звіти НКВС і службову переписку його працівників", – сказав Олійник.

Посадовець уточнив, що йдеться не про "заборону" в Україні книжки Ентоні Бівора як такої. За його словами, Держкомтелерадіо надало лише "відмову у видачі дозволів на ввезення книжки суб’єктами господарювання", а саме мережами магазинів та підприємцями. Тобто приватна особа може купити за кордоном та ввезти до України видану російською мовою книжку Бівора "Сталінград", але у кількості не більше ніж 10 примірників за одну поїздку. Окрім того, відомство не дозволяє ввозити для подальшого продажу лише конкретне російськомовне видання цієї книжки.

Але Ентоні Бівор у відповідь на це заявив, що заява Олійника є неправдивою і що джерелом згаданої ним цитати був високо шанований німецький офіцер-антинацист, полковник Гельмут Ґроскурт, який був свідком змальованої жорстокості і доповів про це іншому німецькому офіцерові.

Він сказав, що ті деталі також можна знайти у книжці Ґроскурта, яку опублікували у 1970 році.

"Він писав тоді своїй дружині, настільки вражений тим, що побачив: «Ми не можемо і не повинні мати права вигравати цю війну", – сказав Бівор в електронному листі до "Радіо Свобода".

Він також додав, що очікує "негайного вибачення від Олійника та відкликання рішення експертної ради".