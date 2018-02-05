Поїздка Порошенко на Віденський бал обійдеться бюджету майже в 800 тисяч гривень

8 лютого глава держави здійснить робочий візит до Австрії, в рамках якого він разом зі своїм австрійським колегою Александером ван дер Белленом відвідає Віденський оперний бал.

Поїздка президента України Петра Порошенка на Віденський бал в Австрії обійдеться державному бюджету майже у 800 тисяч гривень.

Як свідчать дані сайту Єдиного порталу використання публічних коштів, транзакція за переліт української делегації на чолі з президентом України за маршрутом Київ-Відень-Київ пройшла 2 лютого. Зазначено, що Держказначейською службою за авіапослуги державного авіаційного підприємства "Україна" було перераховано 798 982 гривень, без ПДВ.

Згідно анонсу на сайті президента України, 8 лютого глава держави здійснить робочий візит до Австрії, в рамках якого він разом зі своїм австрійським колегою Александером ван дер Белленом відвідає Віденський оперний бал.

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«Віденський оперний бал - щорічний державний захід, в якому бере участь керівництво країни. Президент Австрії має честь запросити на цей захід Голову однієї з держав як особистого гостя», – йдеться в повідомленні.

Під час візиту Петро Порошенко обговорить з президентом ван дер Белленом і прем'єр-міністром Австрії Себастіаном Курцом питання подальшого поглиблення політичного діалогу на найвищому рівні, торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між двома державами, розвиток ситуації на Донбасі і зміцнення санкційної політики ЄС з метою підтримки міжнародних зусиль з відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.