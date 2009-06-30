Кіровоград просить Ющенка повернути губернатора

Президія Кіровоградської обласної ради ухвалила звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням переглянути своє рішення щодо звільнення Василя МОЦНОГО з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати просять В.ЮЩЕНКА скасувати указ від 27 червня.

«Ми зазначаємо, що всі винуватці Голованівської трагедії беззаперечно повинні бути покарані відповідно до діючих законів без огляду на їх посади та статус. Проте, на нашу думку, безпосередньо голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Василь МОЦНИЙ діяв у межах, визначених чинним законодавством повноважень для забезпечення ведення об`єктивного та неупередженого слідства та нормалізації ситуації в Голованівському районі», - йдеться у зверненні.

Учасники президії облради висловили думку, що звільнення В.МОЦНОГО з посади губернатора не лише не відновить справедливість у питанні розслідування злочину, але й посіє сумніви у мешканців області щодо дотримання об`єктивності під час розгляду даної справи.

Дане питання депутати також запропонували винести на розгляд сесії обласної ради.

***

Більше 2 тис. осіб сьогодні мітингували під стінами Кіровоградської обласної державної адміністрації з вимогою до Президента України Віктора ЮЩЕНКА повернути на посаду губернатора Василя МОЦНОГО.

На центральній площі зібрались делегації з районів, представники профспілок, ветеранських і студентських організацій, працівники підприємств. Учасники акції тримали плакати із закликами повернути Кіровоградщині губернатора.

В.МОЦНИЙ, який перед цим провів прощальну прес-конференцію для представників ЗМІ, вийшов до людей подякувати їм за підтримку. Виступаючи, він зазначив, що покарання першим отримав той, хто не має відношення до подій в Голованівському районі, і закликав правоохоронні органи назвати справжніх винуватців загибелі людини.

Екс-губернатор наголосив, що не був ініціатором збору людей на захист своїх інтересів.

***

Як повідомляв УНІАН, 16 червня внаслідок зіткнення з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, на той час прокурором Голованівського району Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства в Кіровоградській області загинув місцевий житель - 53-річний Валерій Олійник.

27 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО на з’їзді партії «Наша Україна» повідомив, що у зв’язку з цією подією звільнив зі своєї посади голову Кіровоградської ОДА В.МОЦНОГО.

Як йдеться в указі, В.МОЦНОГО звільнено за неналежне виконання вимог статті 119 Конституції України щодо забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.